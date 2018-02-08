Lenovo Thinkpad X1 Laptoplarının Bir Kısmını Geri Toplatıyor

Lenovo, Aralık 2016 ile Ekim 2017 arasında üretilen Thinpad X1'in 5. nesil laptoplarını, aşırı ısınma sorunundan dolayı piyasadan geri toplatacaklarını açıkladı.

Lenovo Aralık 2016 ile Ekim 2017 arasında üretilen Thinkpad X1 Carbon laptopların büyük bir kısmında, yanlış bir vidalama sonucu bataryaların hasar görmüş olabileceğini belirtti. Bu hasarın bataryanın aşırı ısınıp alev almasına sebep olabileceğini de belirten firma yetkilileri, 5. nesil X1 Carbon modellerine sahip kişilerin laptopları hemen kullanmayı bırakması gerektiğini ve servise götürerek ücretsiz bakım yaptırması gerektiğini de belirtti.

Eğer Thinkpad X1 Carbon modeli bir laptopa sahipseniz, yapmanız gereken cihazınızın seri numarasını buradaki bağlantı üzerinden üretim tarihini girerej kontrol etmeniz. Eğer cihazınız Aralık 2016 ve Ekim 2017 arasında bir tarihte üretilmişse, cihazınızı Lenovo'nun çağrısına göre ücretsiz bir şekilde yine aynı bağlantı üzerinden gösterilen servis noktalarına götürerek ücretsiz bir şekilde tamir ettirebilirsiniz.

Ancak burada dikkat etmeniz gereken şey eğer cihazınız 1 Ekim 2017'den sonra üretildiyse, cihazınız bu soruna sahip değil. Yani Ekim 2017 öncesinde üretilmiş olması gerekiyor. Şimdilik Lenovo'nun tam para iadesi yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Ancak bu cihaza sahip takipçilerimize dikkatli olmalarını öneriyoruz. Ayrıca bu seriden bir cihaza sahipseniz lütfen yorumlarda aşırı ısınma sorunu yaşayıp yaşamadığınızı da bize belirtin. Çünkü bu konuda çoğu kişinin daha bir sorun yaşadığına dair bir bilgi gelmese de, açıkçası etkilenen varsa biz de merak ediyoruz.