Lenovo Vibe B Duyuruldu

Giriş seviyesi olarak tasarlanan telefon, resmen duyuruldu. İşte Lenovo Vibe B hakkındaki detaylar...

Lenovo, Hindistan pazarı için yeni bir telefon modeli duyurdu. Vibe B olarak isimlendirilen bu model, piyasaya giriş seviyesi bir telefon olarak çıkacak. Cihazın özellikleri de segmentine göre şekillendirilmiş, ancak gayet makul görünüyor.

Lenovo Vibe B'nin özelliklerini sıralayalım:

MediaTek MT6735M SoC yonga seti

4.5-inç FWVGA ekran

1 GB RAM

8 GB dahili hafıza

32 GB microSD kart desteği

5 MP arka kamera

2 MP ön kamera

132.5 x 66 x 9.9mm boyut

144 gram ağırlık

Android Marshmallow

2000 mAh batarya

Cihazın Hindistan'da 87 dolardan piyasaya sürülecek.