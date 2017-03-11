Lenovo Vibe B Duyuruldu
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Lenovo Vibe B Duyuruldu
Giriş seviyesi olarak tasarlanan telefon, resmen duyuruldu. İşte Lenovo Vibe B hakkındaki detaylar...

Lenovo, Hindistan pazarı için yeni bir telefon modeli duyurdu. Vibe B olarak isimlendirilen bu model, piyasaya giriş seviyesi bir telefon olarak çıkacak. Cihazın özellikleri de segmentine göre şekillendirilmiş, ancak gayet makul görünüyor.

Lenovo Vibe B'nin özelliklerini sıralayalım:

  • MediaTek MT6735M SoC yonga seti
  • 4.5-inç FWVGA ekran
  • 1 GB RAM
  • 8 GB dahili hafıza
  • 32 GB microSD kart desteği
  • 5 MP arka kamera
  • 2 MP ön kamera
  • 132.5 x 66 x 9.9mm boyut
  • 144 gram ağırlık
  • Android Marshmallow
  • 2000 mAh batarya

Cihazın Hindistan'da 87 dolardan piyasaya sürülecek.

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Etiketler: Lenovo Vibe B
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