Lenovo Vibe B Duyuruldu

Lenovo, Hindistan pazarı için yeni bir telefon modeli duyurdu. Vibe B olarak isimlendirilen bu model, piyasaya giriş seviyesi bir telefon olarak çıkacak. Cihazın özellikleri de segmentine göre şekillendirilmiş, ancak gayet makul görünüyor.
Lenovo Vibe B'nin özelliklerini sıralayalım:
- MediaTek MT6735M SoC yonga seti
- 4.5-inç FWVGA ekran
- 1 GB RAM
- 8 GB dahili hafıza
- 32 GB microSD kart desteği
- 5 MP arka kamera
- 2 MP ön kamera
- 132.5 x 66 x 9.9mm boyut
- 144 gram ağırlık
- Android Marshmallow
- 2000 mAh batarya
Cihazın Hindistan'da 87 dolardan piyasaya sürülecek.