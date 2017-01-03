Lenovo’dan Hologram Destekli Yepyeni Sanal Gerçeklik Gözlüğü!

Lenovo, HTC ve Oculus’un ardından piyasaya sağlam giriş yapacak Windows Holographic destekli sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı.

Bildiğiniz gibi sanal gerçeklik dünyası geçtiğimiz yıllarda popülerleşmeye başlarken özellikle bu yıl ile hem oyun ve uygulama hem de çeşitlilik bazından artmasını beklediğimizi defalarca söylemiştik. Bunun ilk örneği ise CES’te yaptığı lansman ile Lenovo tarafından geliyor.

Microsoft’un HoloLens’inin ardından başlattığı “Windows Holographic” desteği ile dikkat çekecek olan sanal gerçeklik gözlüğünü tanıtan Lenovo, daha prototip aşamasında olan bu cihazıyla HTC Vive ve Oculus Rift’e de sağlam rakip olacak. Rakiplerine göre hem çok daha hafif hem de daha kaliteli görüntü sunabilecek olan Lenovo VR, 350gr ağırlığında ve 1440 x 1440 piksel çözünürlüğünde iki ayrı OLED ekrana sahip.

Şu anda herhangi bir kontrolcüsü bulunmayan ve Lenovo’nun söylemine göre de herhangi bir kontrolcüsü bulunmayacak olan Lenovo VR, bu noktada Windows Holographic destekli üçüncü parti kontrolcülerin önünü açacak. Bir diğer yandan üzerindeki kameralar ve sensörler ile 360 derecelik bir sağlam hassasiyet içeren Lenovo’nun bu gözlüğü, böylece Vive ve PlayStation VR gibi dışarıdan destekli herhangi bir kamera gereksinimi duymayacak.

Lenovo’nun dediğine göre Windows Store’daki tüm programları çalıştırabilecek olan bu gözlük, 360 derecelik uygulamaları rahatlıkla gösterebilecekken normal uygulama ve oyunlarda ise sinema perdesinde kullanır gibi kullanım imkanı sunacak.

Ortalama 300 Dolar fiyatıyla da yıl içinde piyasaya sürülecek olan Lenovo VR, bakalım sanal gerçeklik dünyasında dengeleri değiştirebilecek mi?