Lenovo Yoga 920 Modelinin Özellikleri Açığa Çıktı

910 modeliyle Microsoft Surface tabletleri hedef alan Lenovo, bu stratejisini yeni modeli Yoga 920'de de sürdürecek görünüyor.

Lenovo yeni Yoga 920 modeliyle, Microsoft’un Surface serisi çevrilebilir tabletlerini hedef alıyor olabilir. Her ne kadar firma, cihazın özellikleriyle ilgili resmi bir açıklama yapmadıysa da, Federal İletişim Komisyonu’na yapılan bir başvuru, cihazın ikisi bir arada tipindeki dahili donanımına yakından göz atma imkanı sunuyor.

Lenovo dünyanın en başarılı laptop üreticilerinden biri olmakla birlikte, zirvede olan tek firma da değil. Uzun yıllardır faaliyet göstermekte olan HP ve Dell gibi donanım üreticisi firmalardan sıkı rekabet gören Lenovo, Microsoft’un ‘Surface’ serisi cihazlarının güçlü performansı ve çevrilebilirlik işlevi nedeniyle son yıllarda piyasada edindiği sağlam konuma yerleşmenin peşinde. Lenovo’nın yeni Yoga serisi, bu tasarımı benimsemiş kitlenin bir kısmını çalmaya dönük tasarlanmış gibi.

Yoga 910 dünyanın en ince Intel Core çevrilebilir laptop cihazı olarak tasarlanmıştı. Yoga 920’nin de bu tasarıma sahip olacağı ve performansının güçlendirileceği söyleniyor.

FCC’ye yapılan başvuruya göre cihazın özellikleri şöyle: Core i5-8250U ve Core i7-8550U işlemci, 12 ya da 16GB DDR4 hafıza. Her biri 256GB ile 1 Terabyte arasında olacak 4 adet M.2 PCIExpress solid-state sürücüler (SSD) kullanılacak.

Diğer özelliklere göz atacak olursak; 802.11ac ve Bluetooth 4.1 bağlantı, USB Type A ve Type-C (x2) giriş. Type-C girişlerden biri özellikle şarj etmek için kullanılacak. Aynı zamanda Lenovo Active Pen 2 stylus kalemini de destekleyecek. Yüz tanıma fonksiyonunu da sunma ihtimali olan Windows Hello için parmak izi sensörü de bulunacak.

Lenovo Yoga 910’da olduğu gibi 920’ de 13.9-inch, 4K çözünürlüklü ekranla birlikte geliyor. Ek olarak 1080P HD seçeneği de olabilir.