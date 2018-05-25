Lenovo Z5, Pil Bittikten Sonra 30 Dakika Konuşma Sağlayacak

Lenovo Genel Müdür Yardımcısı Chang Cheng, şirketin yeni amiral gemisi hakkında bazı bilgiler verdi. Yeni telefonlarının pilin sıfıra inmesinin ardından 30 dakikalık bir konuşma süresi sunacağını da belirtti.

Lenovo Genel Müdür Yardımcısı Chang Cheng, dikkat çekecek açıklamalarda bulundu. Şirketin çok yakında tanıtması beklenen telefonun dikkat çekici bir pil performansı olacağını aktardı. 45 günlük bekleme süresi sunacağını iddia eden Cheng, yeni telefonları için bir hayli iddialı açıklamalarda bulundu.

Şirketin iddia ettiği pil sürelerine ulaşmak için telefonunda büyük bir bataryayı barındırması gerekmekte. Telefonun, tarihdeki herhangi bir mobil cihaz için bir ilk olan 4TB depolama alanına da sahip olacağı belirtildi. Çinli firmanın yeni telefonuyla beraber neredeyse yüzde yüzlük ekran gövde oranına da ulaşmak istediği belirtildi.

Yakın zamanda tanıtılması beklenen Lenovo Z5'in pilinin tamamen bitmesinin ardından 30 dakikalık bir konuşma süresi sunacağı da belirtildi. Yapay zekalı çift arka kamera ile çıkacak olan Lenovo Z5, iddialı bir şekilde piyasaya girecek gibi durmakta.