Lenovo’dan Çok Şık Tasarıma ve Sağlam Özelliklere Sahip Yeni Telefon: ZUK Edge

Lenovo, Çin’de gerçekleştirdiği bir etkinlikle şirketin yeni akıllı telefonu ZUK Edge’yi duyurdu.

Lenovo, yeni yıla çok şık bir telefonla giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirket, Çin’de düzenlediği etkinlikle yeni telefonu ZUK Edge’yi duyurdu. Sade ve etkileyici bir tasarıma sahip olan ZUK Edge, özelliklerine kıyasla fiyatıyla da oldukça fazla dikkat çekiyor.

Özelliklerine geçmeden önce telefonda yer alan U-Touch parmak izi sensöründen bahsetmek istiyorum. Fonksiyonları arasında ekran kilidini açmanın da bulunduğu parmak izi sensörü, ZUK Edge’de neredeyse ışık hızında çalışıyor. Kullanıcı, parmağını ekrana getirdiğinde ekran kilidi, 0.09 gibi inanılmaz bir saniyede açılıyor. Parmak izi sensörü, ekranın hemen alt kısmında yer alıyor. Arka kısmında kalp atış sensörünün de bulunduğu cihaz sayesinde kanınızın oksijen seviyesini de ölçebiliyorsunuz.

Seramik beyaz ve titanyum siyah renk alternatiflerinin bulunduğu ZUK Edge’nin 4 GB RAM versiyonu 330 dolar, 6 GB RAM versiyonu ise 360 dolardan işlem görecek. 1 Ocak’tan itibaren satışa sunulacak cihazın diğer tüm özellikleri şu şekilde: