Lens Şeklindeki Wireless Şarj Aleti Fiyatıyla Dikkat Çekiyor

2017 bir çok alanda olduğu gibi kablolardan kurtulmamız açısından da önemli bir yıl oldu. Yavaş yavaş standartlaşmasını beklediğimiz kablosuz şarj cihazları da git gide ucuzluyor.

Şu an akıllı telefon üreticilerinin aksesuardan biraz daha para kazanma isteği sebebiyle bir türlü standartlaşamayan, bunun yanında destekleyen cihazlar için çok daha ucuz 3. parti ürünler sayesinde bir çok kişinin de kullandığı kablosuz şarj aletlerinde çok şık bir alternatif daha geldi.

Bildiğiniz gibi Samsung, Apple gibi firmalar biraz daha uzay mekiğini andıran, fütüristik şarj aletleri tasarlıyorlar. Biraz daha lüks ve pahalı duruyor olması sayesinde kullanıcıların da tercihi bu yönde olabiliyor. Oldukça hoş duran bir kamera lensi şeklinde tasarlanan bu ürünse, benzerlerinden hem tasarımı, hem de performansıyla ayrılıyor gibi görünüyor.

Power Lens Qi Charging Pad adındaki bu ürün, 10W şarj kapasitesi ile telefonunuzu muadillerinden 1.5 kat daha hızlı şarj edebiliyor. Qi destekli, iPhone 8/8 Plus, iPhone X, Samsung Galaxy S8/S8+, Note 8 gibi bütün cihazlarda çalışabilen Power Lens, telefonunuz şarj olurken deklanşör sesi çıkarıyor ve bu küçük hoşluğuyla da fotoğraf tutkunlarının gönlünü kazanıyor. Şu an itibarı ile 29 Dolar etiketiyle satışa sunulan bu şarj aleti henüz ülkemize uğramadı. Yakın zamanda belki orjinalinin belki de imitasyonlarının ülkemizde satılmasına ise kesin gözüyle bakabiliriz.