Leonardo da Vinci'nin Tablosu, 450,3 Milyon Dolara Satıldı

Ünlü İtalyan ressam ve bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) adlı tablosu, düzenlenen açık artırmada 450,3 milyon dolar gibi rekor bir fiyata alıcı buldu ve söz konusu satış tutarı, bugüne dek bir açık artırmada bir sanat eseri için ödenen en yüksek meblağ olarak tarihe geçti.

500 yıllık bu eser, ABD'nin New York kentinde düzenlenen müzayedede satıldı. Dünyanın en büyük müzayede firmalarından birisi olan Christie's tarafından düzenlenen açık artırmanın sonlanmasıyla birlikte, müzayede salonundakiler satışı alkışlamaya başladı.

Açık artırmada verilen son teklif 400 milyon dolar oldu. Müzayede ücretleriyle beraber tablonun satış fiyatı 450,3 milyon dolar olarak belirlendi. Açık artırmayı kazanan kişinin kimliği açıklanmadı. Telefonlar üzerinden yürüyen (teklif) açık artırma süreci yaklaşık 20 dakika sürdü.

Tabloda İsa Peygamber Bir Eli Havada, Diğer Elinde İse Cam Bir Küre Tutarken Tasvir Ediliyor

Tablo 1958'de Londra'da düzenlenen bir açık artırmada 60 dolara satılmıştı. O yıllarda tablonun Leonardo da Vinci'ye değil, ünlü ressamın eserlerinden esinlenen birisine ait olduğu sanılıyordu.

BBC Sanat Muhabiri Vincent Dowd, bugün bile 'Dünyanın Kurtarıcısı' tablosunun Da Vinci'ye ait olmadığını düşünen kesimler olduğunu söylüyor. Fakat müzayede şirketi Christie's eserin orijinal bir Da Vinci tablosu olduğunu ifade ediyor ve tabloyu "21. Yüzyılın en büyük yeniden keşfi" olarak tanımlıyor.

Tablo 2005 yılında yeniden ortaya çıkmış ve 'Kayıp Leonardo' lakabı takılmıştı.

Dört yıl önce tablo açık artırma olmaksızın özel bir satışta bir Rus koleksiyoncu tarafından 127,5 milyon dolara alınmıştı.

1519'da ölen Leonardo da Vinci'nin 20'den az eseri günümüze kadar ulaşabilmiş durumda. Özel bir koleksiyona gidecek olan 'Dünyanın Kurtarıcısı' tablosunu ise 1505 yılından sonra yaptığı tahmin ediliyor.