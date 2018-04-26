Leonardo DiCaprio Solar Enerji Şirketine Yatırım Yaptı

Şehirlerin dışında, genel olarak kırsal alanlarda, milyonlarca insan küçük bir buzdolabını veya blendırı kullanmaktan ya da odasını bir lamba ile aydınlatmaktan mutlu olur. Bunların hepsi gayet normal gelse de dünya üzerinde milyonlarca insan hala elektriksiz bir yaşam sürüyor. Leonardo DiCaprio'nun yeni projesi onlara 'hayat' vermek istiyor.

Orta Amerika'da, Afrika'da ve Asya'da birçok ülkede kırsal alanlara elektrik enerjisinin iletilmesinde problemler yaşanıyor. Bu yüzden insanlar hala mum ışıklarında oturuyor, telefonlarını şarj etmek için dizel jeneratörler kullanıyor ve televizyon dahi izleyemiyor. Hollywood kaynaklı olan yeni bir girişim söz konusu hayatı yaşayan insanlara güneş enerjisi sistemleri ulaştırmayı hedefliyor.

Ünlü bir oyuncu ve çevre aktivisti olan Leonardo DiCaprio, Guatemala dağlarında yaşayanlar gibi şehirlerden uzak bölgelerde barınan elektriksiz insanlar için, ışıkları, buzdolaplarını ve dizüstü bilgisayarları çalıştırmayı amaçlayan bir off-the-grid güneş enerji sistemleri şirketi olan Kingo'ya dahil oldu. Yenilenebilir enerji kaynaklarına milyonlarca yatırım yapmış olan DiCaprio, sadece Kingo'da yatırımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda şirketin danışmanlarından biri olduğunu da duyurdu.

Kingo, üç yıl içerisinde müşteri sayısının 500'den 60.000'e çıktığını belirtti. Kırsal alanlardaki evlere güner enerji panellerini ve pillerini hiçbir ücret almadan kuran şirkettin, off-the-grid müşterileri enerjiye ihtiyaç duyduğunda ön ödemeli bir telefon hattı sahibi gibi lokal dükkanlara para yatırabiliyorlar. Şirketin CEO'su Juan Rodriguez şirketin hizmetiyle ilgili bir röportajda “Onlar bizim gibi sadece daha iyi bir yaşam kalitesi istiyorlar." ifadelerini kullandı. Şirket şimdilik Orta Amerika'nın Guetamala bölgesinde faaliyet gösterse de CEO Rodriguez Afrika ve diğer elektriksiz bölgelere ulaşmak istediklerini söyledi.