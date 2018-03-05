Levi's, kot üretiminde lazer teknolojisine geçiş yaparak, kullanılan zararlı kimyasalların miktarını azaltmayı planlıyor. Bu uygulama aynı zamanda üretimin süresini de kısaltacak.

Levi’s, yeni projesi LFX ile, kot üretimini yeni bir lazer teknolojisi ile buluşturmayı amaçlıyor. Üzerinde çalıştıkları bu yeni teknik ile, kot üretimi sırasında uygulanan bazı işlemlerde kullanılan kimyasalların miktarının büyük ölçüde azalacağını belirten Levi’s, aynı zamanda üretimin süresinin düşeceğini ve maliyetin azalacağını da söylüyor.

Projenin işleyişini ‘ürünü görsel olarak tasarlayıp, sonrasında lazerin algılayacağı şekilde tasvir etmek’ olarak özetleyen firma, bu yöntemi kullanmaya başladıktan sonra ortalama 12 dakika olan işlem süresinin 90 saniyeye düşeceğini belirtiyor. Kızılötesi ışınları kullanarak kot üzerindeki dokuları oluşturan lazerler, bu işlemi insan gücü olmadan yaparak, insan sağlığının zararlı kimyasallardan etkilenmesini engelliyor.

Yıllardır kot üretiminde özellikle eskitme ve soldurma gibi işlemleri yapmak için birçok tehlikeli kimyasal kullanıldığını söyleyen firma, 2020 senesine kadar bu kimyasalların kullanımının büyük oranda azalacağını söylüyor.

Aynı zamanda kot üstündeki desenlerin ve dokunun oluşturulmasında ve yeni tasarımaların prototiplerinin geliştirilmesinde 3D teknoloji kullanan Levi’s, bu uygulamanın yeni olmadığını ancak 3D prototiplerin daha gerçekçi hale getirilmeye çalışıldığını da ekledi. Tüm bu geliştirme çalışmalarının 2020 senesinde meyvesini vereceğini ve sistemin tamamen kullanılabilir olacağını düşündüklerini de belirten yetkililer, çalışmalarına hız kesmeden devam edecekler.

Lazer teknolojisi, tekstil ve mücevher sektörlerinde artık sıkça kullanılıyor. Geçtiğimiz sene Adidas Berlin’de bir mağazasında, müşterilerinin kendi ürünlerini lazer teknolojisini kullanarak tasarlayabildikleri bir etkinlik düzenlemişti.