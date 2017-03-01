Lexar'ın 256GB'lık Yeni Mucize microSD Kartı Tanıtıldı!

Fotoğrafçılık devi Lexar, yeni profesyonel fotoğrafçılık ve depolama aksesuarlarını kamuoyuna tanıttı.

Lexar yeni 256 GB kapasiteli Professional 1000x microSDXC UHS-II U3 kartını kamuoyuna tanıttı. Yeni cihaz ay içinde harici saklama depolama mimarisi ailesine katılıyor.

UHS-III teknolojisi sayesinde microSD kart, 150MB/saniyeye varan ve 90MB/saniyeye ulaşan kadar bir yazma hızına sahip. Yeni microSDXC kart bu yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Satışa sunuluş tarihi için en geç Mart sonu işaret ediliyor.

Lexar Pazartesi günü yaptığı basın duyurusunda yeni bir karta "GoPro" isminin verildiğini ve cihazın özel olarak sportif yetenekli kameralar için tasarlandığını açıkladı. UHS U3, kullanıcılara uzun süreli 4K ve 3D çekimler vadediyor. 256 GB kapasitesi ile göz dolduran kart, kullanıcılara 36 saat video, 58.100 şarkı veya 67.600 fotoğraf depolama imkanı sunuyor.

Lexar ailesindeki 32GB, 64GB ve 128GB kart seçenekleriyle karşılaştırıldığında, bahsi geçen rakam ciddi bir avantaj. Karşımızdaki 'profesyonel' bir model olduğu için kullanıcıların yanlışlıkla silinmiş dosyaları kurtarmak için Image Rescue yazılımının ömür boyu ücretsiz kopyası ile geliyor. Küçük teknoloji harikası da ömür boyu garantili. 256 GB'lık profesyonel modelin fiyatı ise 350 dolar olarak belirlendi.