Lexus'dan 885 Beygir Gücünde Süper Lüks Yat!

Lexus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 885 beygirlik su roketini tanıttı.

Lexus; Toyota'nın Mercedes, BMW ve Audi gibi firmalarla yarışmak için geliştirdiği premium markası. Toyota Deniz Departmanı tarafından üretilen The Sport Yacht, aynı zamanda Lexus'un ilk yatı ünvanını taşıyor.

The Sport Yacth, Lexus RC F ve GS F modellerinde kullanılan, iki adet 8 silindirli motorla donatılmış. Çift motor, 885 beygirlik bir güç sağlıyor. 12 metre uzunluğundaki su roketi, denizde 80 kilometre hızda veya Lexus'un tanımlaması ile 43 knot hızında hareket edebiliyor.

Süper Yat, karbon fiber ve güçlendirilmiş plastikten üretilmiş ve sekiz kişilik yolcu kapasitesine sahip.

Toyota Deniz Departmanı, 1990 yılında kuruldu. Toyota'nın Ponam model yatlarında, Land Cruiser'da kullanılan 8 silindirli ünitelerden faydalanılıyor.

Lexus'un yatının fiyatı ise henüz açıklanmadı.