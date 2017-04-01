Lexus'tan Önündeki Araca Bağlanarak Yoldan Çeken Teknoloji

Lexus'un yeni şerit vale asistanı, önündeki araca bağlanarak otomatik olarak öndeki aracı çekiyor ve sizin önünüzü açıyor.

Dünyanın en lüks otomobil üreticilerinden biri olan Lexus, son dönemlerde otonom araç teknolojilerine yaptığı yatırımları arttırarak yeni nesil teknolojileri otomobillerinde sunuyor. Lexus'un yeni tanıttığı 'şerit vale asistanı' özelliği de bu teknolojilerin içindeki en ilgi çekici özelliklerden bir tanesi.

Lexus'un yeni 'şerit vale asistanı' özelliği önünüzdeki araca otomatik olarak bağlanıyor ve yan şeritlerin güvenli olduğunu anladığında karşıdaki aracın sinyal vererek sizin şeridinizden çıkmasını sağlıyor. Böylelikle de aracınızla daha da süratli gidebiliyorsunuz.

Bu teknoloji her ne kadar bilim - kurgu filmlerinden bir kesit gibi görünse de gerçekten çalışıyor. Öyle ki yakın zamanda otonom Lexus araçlara bu özelliğin geleceği de belirtiliyor. Lexus'un şerit vale asistanı teknolojisine dair videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: