Minecraft’a 'Leyla ile Mecnun' Haritası Geldi!

Burak Ünal adlı bir oyuncu, Leyla ile Mecnun’un çekildiği Keçiburnu’ndaki mahalleyi Minecraft’a harita olarak ekledi.

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden biri olan Leyla ile Mecnun, bitmesine rağmen hala konuşulmaya ve “Keşke devam etseydi” diye söylenerek aranmaya devam ediyor. Bu noktada eski bölümleri izlemek dışında bu ortamı size tekrar yaşatacak bir çalışma da Burak Ünal adlı arkadaşımızdan geldi.

Minecraft için hazırladığı Leyla ile Mecnun haritasında son noktaya gelen Burak, Keçiburnu’ndaki Mecnun’un Evi, Erdal Bakkal, Erdal Bakkal’ın Evi gibi fazlasıyla dizide öneme sahip mekanları Minecraft üzerinden yapmış.

Tek başına yapması sebebiyle oldukça uzun süren haritaya aynı zamanda ilerleyen dönemlerde mahallenin diğer kısımlarını ve özellikle İsmail Abi’nin “O gemi bir gün gelecek!” diyerek beklediği sahili de oyuna aktaracağını belirten Burak, harita için bir de video yayınlamış.

Yukarıda görebileceğiniz videoda tasarımları mümkün olduğu kadar benzer yapan Burak, gerçekten başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu söyleyebiliriz.