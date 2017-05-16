Onur Ünlü'nün kaleminden çıkan ve oyuncu kadrosunda ünlü oyuncuların yer aldığı 'Görünen Adam' dizisinin ilk üç bölümü YouTube'tan izlenebiliyor.

Son günlerde ülkemizde internet dizileri hızla büyümeye ve her geçen gün yeni internet dizileri eklenmeye devam ediyor. Özellikle Puhu TV platformundaki Fi dizisiyle ülkemizde internet dizilerinin kalitesi ve haliyle kitlesi artarken geçtiğimiz günlerde Netflix de ilk Türkçe orijinal dizisinin yakında yayınlanacağını belirtmişti. Şimdi de Leyla ile Mecnun'un yönetmenlik koltuğuna oturan ve sayısız sinema ve diziyi Türkiye'ye kazandıran Onur Ünlü'nün kaleminden çıkan 'Görünmez Adam' isimli Türkiye'nin yeni internet dizisi YouTube'da yayınlanmaya başladı.

Özellikle diğer internet dizilerinin yanı sıra biraz bilim kurgu biraz da komedi unsurlarını barındıran Görünmez Adam dizisi kimsenin göremediği ve sadece aynadan görünen adamların İstanbul'daki maceralarını konu alıyor. Her bölümü yaklaşık 20 dakika süren dizinin oyuncu kadrosunda da Erkan Kolçak gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

Dizinin ilk üç bölümünü izlemek ve YouTube kanalına abone olmak için hemen bu bağlantıya gidebilir, ayrıca dizinin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.