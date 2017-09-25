LG, ilk kez 2014 yılında tanıttığı katlanabilir lambalarının geliştirilmiş ve kullanım ömrü uzatılmış versiyonlarını Londra'da tanıttı.

LG Displays, geçtiğimiz günlerde Londra’da gerçekleştirilen London DesignJunction Show’da yeni esnek OLED aydınlatma sistemlerini tanıttı. LG, OLED aydınlatma sistemlerini 2014 yılından bu yana üretiyor. Güney Koreli şirket, OLED ekran teknolojisini son olarak amiral gemisi LG V30’da kullanmış ve büyük beğeni toplamıştı.

OLED aydınlatma sistemini akıllı telefonlarda bulunan OLED ekranların tek bir pikselinin koparılıp yüzlerce kez büyütülmüş hali olarak görebiliriz. OLED lambalar esnek yapıdadır ve gözü rahatsız etmeyecek şekilde yumuşak bir ışıklandırma sağlarlar. Yeni ışıklandırma sistemleri, LG’nin 5. nesil üretim hattında hayat buldu.

OLED lambalar, çok ince bir plastik gövde üzerine yerleştirilmiştir ve üç farklı tarzda ışık paneli sunmaktadır. Sistemlerden biri kare, diğer ikisi dikdörtgen şeklindedir. LG’nin iddiasına göre aydınlatma sistemleri tamamen kullanılamaz hale gelene kadar 30 bin ile 40 bin saat arasında bir kullanım ömrü sunmaktadır. Bu da günlük 10 saatlik bir kullanımda 13 yıldan uzun bir kullanım ömrü anlamına geliyor.

LG’nin esnek OLED aydınlatma sistemleri kullanıldıkları yerlerde son derece yaratıcı ışık deneyimleri sunabilecekler. Fakat LG, aydınlatma sistemlerinin ancak önümüzdeki yılın başında üretime geçebileceğini açıkladı.