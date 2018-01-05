  • LG’nin 4K projektörü, Her Odaya 150 İnçlik Bir Ekran Koyuyor

LG’nin 4K projektörüyle, İstediğiniz Odaya 150 İnçlik Ekran Koyun

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LG’nin geliştirdiği yeni 4K projektörü, şirketin en parlak ışık sunan projektörü olmasının yanında 150 ince kadar kusursuz görüntü verebiliyor.

Ürettiği ekranlarla dünyanın en büyük ekran üreticilerinden birisi olan LG'nin, CES 2018’de yeni projektörünü duyurması bekleniyor. Markanın bu duyurusu ile birlikte ilk 4K UHD projektörünü de görmüş olacağız. Duvara 150 inçlik(3,81 metre) devasa bir ekran sunan projektör, dikey olarak tasarlanmış taşınabilir yapısı ile ister yerden, isterseniz de tavandan çok güzel sonuçlar verebiliyor.
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LG, şirketin mühendislerinin performanstan ödün vermeksizin piyasadaki diğer 4K projektörlerden çok daha uygun fiyatlı bir 4K projektöre yapmak istediğini açıkladı. Bununla birlikte projektörlerde çözünürlük her şey değil. Cihaz, çözünürlük haricinde HDR’ı da destekler ve bu da görüntüleri daha da gerçekçi hale sokar.

Projektörle gelen şeyler bunlarla da sınırlı değil. HU80KA isimli projektöre ek olarak iki tane 7W hoparlörde geliyor. Eğer isterseniz bluetooth veya HDMI yoluyla daha fazla hoparlör bağlayabilirsiniz. LG’nin bu yeni cihazının CES 2018’de ortaya çıkması bekleniyor. Fuarda tanıtıldığında, yeni projeksiyon hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olabileceğiz.
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Televizyonlar daha kaliteli ve daha büyük bir görünüme kavuşmaya devam ederken, aynı şekilde projeksiyonlar da yanlarında daha büyük ekranlar için alternatif oluşturuyor. Olur da kendinize bir sinema odası yapmak isterseniz, LG’nin yeni portatif projeksiyonuna göz atmanızı öneriyorum.

Kaynak : https://www.engadget.com/2018/01/04/lg-4k-projector-ces-2018/
Etiketler: Lg, projektör, 4K
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