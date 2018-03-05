2018 Model LG OLED ve SUPER UHD TV Serisi Türkiye Fiyatı

LG, görüntü kalitesi ve yapay zeka desteği ile sınırları zorlayan, boyutları 49 inçten 77 inçe kadar değişen yeni OLED ve SUPER UHD TV serisini yanıttı.

Güney Koreli teknoloji devi LG, Seul’de düzenlediği basın etkinliği ile yeni ThinQ yapay zeka desteğine ve gelişmiş α9 (Alpha 9) işlemciye sahip yeni OLED ve SUPER UHD TV serisini tanıttı. Picture-on-Wall, One Glass Screen, Picture-on-Glass ve Cinema Screen tasarımına sahip olan büyük ekranlı W8, G8, E8, C8 ve B8 OLED TV’ler, aynı zamanda yapay zeka desteğine de sahipler.

Yeni LG OLED TV’lerin ekran boyutları 55 ile 77 inç arasında değişiklik gösterirken, yapay zeka destekli SUPER UHD TV'lerin ekran boyutları 49 ile 75 inç arasında değişiklik göstermektedir. Yeni LG W8, G8, E8 ve C8 OLED TV serisi α9 (Alpha 9) işlemci sayesinde gelişmiş görüntü işleme ve neredeyse tüm görüş açılarında mükemmel renk doğruluğu sunma özelliğine sahiptir. Ayrıca Dolby Atmos desteği sinema atmosferini evinize getirmenize yardımcı oluyor.

Bununla birlikte α7 (Alpha 7) işlemcinden gücünü alan LG SUPER UHD serisinin yeni üyesi B8 modeli de Nano Cell ve FALD arka aydınlatma ile birlikte çok daha karanlık bir siyah, gelişmiş görüntü oluşturma, geliştirilmiş gölge detayları ve geniş bir görüş açısında renk doğruluğu sunarak en ileri LCD deneyimini yaşamanıza olanak tanıyor. Ayrıca LG SUPER UHD serisi de Dolby Atmos desteğine sahip.

Dahili yapay zeka desteği sayesinde kullanıcılar, Doğal Dil İşleme (NLP) özelliğine sahip kumanda ile doğrudan konuşabilirler. LG’nin ThinQ yapay zeka desteğine sahip TV’leri Elektronik Program Kılavuzu (EPG) destekli tüm servislere de ulaşabilecektir. Bunun dışında 2018 model LG OLED ve SUPER UHD TV serileri, Dolby Vision'dan HDR10'a ve HLG’ye büyük HDR formatlarını destekleyen Cinema HDR özelliğine sahiptir.

Özellikleri saymakla bitmeyen ve en üst seviye görsel deneyimi vaat eden 2018 model LG OLED ve SUPER UHD TV serileri, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 14 farklı ülkede satışa sunulacak.