Güney Koreli teknoloji devi LG, CES 2018'de tanıtacağı yeni üst düzey televizyonlarının kalbi olacak olan yeni Alpha 9 işlemcisini ve yeteneklerini tanıttı.

Televizyon denince akla ilk gelen markalardan olan LG, 2018 model üst düzey televizyonlarında webOS tabanlı TV yazılımı olan ThinQ’e, yapay zekaya ve akıllı ev yeteneklerine güç verecek olan Alpha 9 işlemcisini duyurdu. LG’nin yeni işlemcisi yalnızca daha kusursuz görüntü kalitesi sunmakla kalmayacak, aynı zamanda TV’lerin yapay zeka yeteneklerini de güçlendirecek. Yeni Alpha 9 işlemcisi LG’nin önümüzdeki yıl tanıtılacak üst düzey TV’lerine güç verecek.

Yeni Alpha 9 işlemcisi, güçlü yapay zeka işlemleri ve TV kumandasına entegre edilen mikrofona gelecek olan doğal dil istekleri için özel olarak geliştirildi. Böylece televizyonunuzdan herhangi bir şey istediğinizde tek yapmanız gereken ona komut vermek olacak. Eğer filmin müziklerini beğendiyseniz ‘bana bu filmin müziklerini göster’ diyebilir ya da TV başında değilseniz ‘bu programdan sonra TV’yi kapat’ diyebilirsiniz.

Tabii TV yazılımı bu kadar isteğe tek başına yetemez, bu nedenle Google Assistant ile doğrudan bağlantılı. Eğer televizyon ile ilgili basit bir komut verirseniz bununla TV yazılımı ilgilenir. Fakat yukarıda bahsettiğimiz müzik arama gibi Google veri tabanındaki bilgilerle ilgili işlemler için Google Assistant kullanıcıya yardımcı olur. Ayrıca yeni LG TV’ler ile Google Assistant’a bağlı tüm akıllı ev aletlerini kontrol edebilirsiniz.

Elbette ki bunlar muhteşem yetenekler, fakat televizyonların hala en büyük marifeti görüntü göstermek. Yeni Alpha 9 işlemcisi, bir önceki nesil Alpha 7 işlemcisine göre mükemmele yakın görüntüler sunuyor. LG’nin iddiasına göre yeni Alpha 9 işlemcisi şu ana kadarki en net görüntüleri oluşturabilmek için dört adımlı bir gürültü azaltma işlemi gerçekleştiriyor. Çok daha canlı renkler sunacak olan Alpha 9, ayrıca gelecekte çıkacak 120 fps içeriklere de hazır.