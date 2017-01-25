LG, Akıllı Telefon Sektöründe Ciddi Para Kaybetti!

LG'den yapılan açıklamaya göre, şirket en büyük kan kaybını akıllı telefon sektöründe yaşadı.

Güney Koreli bilişim devi, her ne kadar ürettiği akıllı telefonlarla övülse de; akıllı telefon departmanı için, yılın son dönemi en karanlık geceyi temsil ediyordu. LG, mobil cihazlarda ne kadar ısrar etse de, 2016 yılının son çeyreğindeki veriler, şirketin en başarısız bölümünün akıllı telefon departmanı olduğunu ortaya çıktı. LG'nin, yılın son çeyrek raporları açıklandığında, ciddi bir gelir kaybına uğradığı ortaya çıktı. Buradaki en önemli faktör, akıllı telefon pazarı...

LG, sadece akıllı telefon dünyasında değil; elektrikli-otonom araç sektöründe de güç kaybediyor. LG, Chevrolet ile ortak geliştirdiği Volt projesinden 12 milyon dolar zarar etti.

LG, 2016'da firmanın 14.1 milyon adet cihaz sattığını açıkladı. Bu arada, V20'nin güçlü satışlarına karşın, şirket "az da olsa" zarar etmeye(son dönemde) devam ediyor.

Son dönemi geriye bırakırsak, LG'nin 2016 yılında için 109.31 milyon dolarlık net kar elde ettiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle G6'nın, sektörde büyük bir patlamaya neden olacağını tahmin edebiliyoruz. Şubat ayında düzenlenecek MWC(Mobile World Congress), LG'nin yeni dönemini gözler önüne serecek. Ancak G6, yeterince satış yapamazsa, firmanın gelir kaybetmesi kaçınılmaz.