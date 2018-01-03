LG, Apple'a 6.5 İnçlik iPhone Ekranları Üretecek!

Apple, iPhone ekran üretiminde tek bir şirkete bağlı kalmamak için bir başka Güney Koreli şirket olan LG ile anlaşma sağladı. Fakat LG'nin üretimde sınırlı olması Apple'ı Samsung ile iş yapmaya mecbur bırakıyor.

Konuyla ilgili pek çok rapor ortaya çıkmasına karşın LG, 2017 yılında Apple’a tek bir ekran dahi üretmediğini açıklamıştı. Fakat Güney Kore’de ortaya çıkan yeni raporlara göre senaryo, 2018 yılında tamamen farklı olabilir.

Yatırımcı kaynaklarına göre Apple, 2018’de tanıtacağı iPhone modelleri için ekran tedarikçi yelpazesini genişletmek istiyor. Bu nedenle de çaldığı ilk kapı bir başka Güney Koreli şirket olan LG oldu.

Bilgiler resmi olmamakla birlikte teknoloji devi Apple, LG ile ekran üretimi konusunda anlaşmaya vardı ve LG, yılın ikinci yarısından itibaren ekran sevkiyatına başlayacak. Fakat işler tamamen Apple’ın istediği gibi ilerlemiyor.

Aynı raporlara göre LG yalnızca 15-16 milyon ekran paneli üretim kapasitesine sahip. Bu da Apple’ın ekran üretimi için seve seve Samsung ile anlaşacağını gösteriyor. Zira Apple yılda 200 milyona yakın iPhone satışı gerçekleştiriyor.

Raporda ekranların üretiminin dışında boyutlarından da bahsediliyor. LG, Apple için 6.5 inçlik ekranlar üretecekken Samsung, 5.8 veya 6 inçlik ekranların üretimini üstlenecek. Bu ekran boyutları KGI analisti Ming-Chi Kuo'nun tahminlerine de birebir uyuyor.

Kuo'nun tahminlerine göre Apple, önümüzdeki yıl iPhone 9 ya da başka bir isimde iki yeni model tanıtacak. Bu modellerden küçük ekranlı olanı iPhone X’a yakın bir ekran boyutuna sahipken ‘plus’ model gerçekten büyük bir ekrana sahip olacak.