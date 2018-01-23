LG'nin yeni giriş seviye akıllı telefon serisi olan Aristo'nun ikinci üyesi LG Aristo 2, 530 TL'lik fiyatı ve standart kullanıma yetecek performansı ile akıllı telefona astronomik rakamlar vermekten bıkanlar için iyi bir tercih olabilir.

Güney Koreli teknoloji devi LG, geçtiğimiz yılın Ocak ayında tanıttığı giriş seviye akıllı telefon LG Aristo modelinin devamı olan LG Aristo 2’yi piyasaya sürdü. Genel olarak akıllı telefondan beklentisi düşük olan kişilere hitap eden cihaz, standart bir günlük kullanım için yeterli performansı sağlıyor.

LG Aristo 2 giriş seviye bir akıllı telefon olmasına rağmen 5 megapiksellik ön kamerası yüz tanıma özelliğine sahip. Bu sayede ekran kilidini yüzünüzü kullanarak açabiliyorsunuz. Yine de cihazın tamamının Samsung’un iris tarayıcısı ya da Apple’ın TrueDepth kamerasından biraz daha pahalı olduğunu düşünürsek bankacılık gibi işlemler için yeterince güvenli olmayabilir.

LG Aristo 2 Özellikler

İşlemci: 4 çekirdekli 1,4GHz

4 çekirdekli 1,4GHz RAM: 2GB

2GB Depolama: 32GB+MicroSD

32GB+MicroSD Ekran: 5 inç HD IPS

5 inç HD IPS Arka Kamera: 13MP

13MP Ön Kamera: 5MP

5MP Batarya: 2140mAh

2140mAh İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

LG Aristo 2’nin 140 dolarlık (530 TL) fiyatı bulunuyor. Cihazın fiyatı yurt dışındaki bazı operatör kampanyaları ile 60 dolara (230 TL) kadar inebiliyor. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir bilgi ise şu an için mevcut değil.