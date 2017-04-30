Bu yılın ilk çeyreğinin finansal raporlarını açıklayan LG, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine kıyasla %82.4 daha fazla kâr etti.

Bildiğiniz gibi son yıllarda LG G5 modelinin beklenen başarıyı elde edememesi üzerine LG, mali açıdan düşüş yaşamaya başlamış ve özellikle hem LG G4 hem de LG G5 modelinde ortaya çıkan kronik problemler nedeniyle bazı kullanıcıları özellikle teknik destek tarafında hayal kırılığına uğratmıştı. Ancak LG G6 modeliyle kariyerinde yepeni bir sayfa açan LG, tekrar iyi günlerine geri dönmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde 2017 yılının birinci çeyreğindeki mali raporlarını duyuran LG, 2016'nın 1.çeyreğine göre kârlılığını %82.4 oranında arttırdığını duyurdu. Yaklaşık 14.66 milyar dolarlık kâra ulaşan LG, böylelikle son 8 yıldır ilk çeyrek rekorunu da kırmayı başardı.

Peki LG'nin Türkiye'deki durumu nasıl?

LG, ülkemizde sadece telefonlarındaki kronik problemler ve LG G5 modelinin beklenen başarıyı elde edememesi sorunlarıyla uğraşmıyor. Aynı zamanda ülkemizde ithalatçı firmaların LG telefonlarını LG'nin daha altında fiyatlarla satışa sunuyor olması LG tarafındaki satışlara da etki ediyordu. Şimdi ise LG önlem olarak ülkemizde kendi telefonlarını farklı distribütör şirketler aracılığıyla getirerek fiyat dengesini sağlamayı planlıyor. Kısacası, dünya genelindeki toparlamadan sonra LG G6 ile birlikte LG'nin de ülkemizde tekrar eski formuna kavuşması bekleniyor diyebiliriz.

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Bu arada, LG'den bahsetmişken LG G6'ya değinmemek olmaz. LG G6 için Webtekno olarak hazırladığımız Sağlamlık Testi videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Bakalım LG G6 ne kadar sağlammış?