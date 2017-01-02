LG CES 2017'de Uçan Hoparlör Tanıtacak

LG, hiçbir bağlantı olmadan havada durabilen Bluetooth hoparlörünü CES 2017 etkinliğinde sergileyecek.

LG PJ9 kablosuz hoparlör, beraberindeki Levitation Station’ın üzerinde havada asılı duran bir tasarıma sahip. İlginç görünümüne ek olarak bu cihazı kullanıcılar ister ev ortamında isterse de dış mekanda kullanabilecekler.

10 saat kullanım süresine sahip bataryanın bulunduğu LG PJ9, bataryası azaldığında otomatik olarak Levitation Station'a iniyor ve kablosuz olarak şarj olmaya başlıyor. Bu işlemi gerçekleşirken müziği durdurmayan üründe aynı zamanda kullanıcının herhangi bir müdahalesine gerek duyulmuyor.

LG PJ9, IPX7 uyumluluğu sayesinde açık hava kullanımlarında olumsuz hava koşullarından etkilenmiyor. Multipoint teknolojisi ise LG PJ9’un eşzamanlı olarak iki Bluetooth cihazına birden bağlanabilmesini sağlıyor.