LG, CES 2018'de 3 Yeni Robot Tanıtacak

Robotik sektörü gün geçtikçe büyüyen ve her seferinde bizi şaşırtan ürünler ortaya çıkartan bir sektör. Ancak her ne kadar bizi şaşırtsa da hala o tahayyüllerdeki yapıya ulaşan robotları gördüğümüzü de söyleyemeyiz.

Robotik sektörü diyince akla ilk olarak Boston Dynamics'in takla atabilen ve iki ayak üzerinde durabilen robotları ile Sophia geliyor. Aslına bakarsanız bu alanın en yetkin örneği, Boston Dynamics'in de sahibi olan Softbank'ın duygulu robotu Pepper. Bir de yılların Asimo'su var tabi. LG de bu alanda kendi ürünlerini ortaya çıkarmak isteyen teknoloji devlerinden bir tanesi.

Şirketin geçtiğimiz yıl ürettiği robotlar, havaalanı çevresindeki yolcular yönlendirmek ve onlardan sonra temizlik faaliyetlerini gerçekleştirmek için programlanmıştı. LG, bu yıl da CES'te üç adet konsept robot sergileyeceğini duyurarak bu alanda iddialı olduğunu göstermek istiyor. Dev teknoloji şirketi 9 Ocak'ta düzenlenecek fuarda servis, taşıma ve alışveriş robotu olmak üzere üç yeni ürünü halka tanıtacak.

Şirket robotları CLOİ markası altında tanıtacakken robotların insanların gündelik hayatını olabildiğine kolaylaştıracağı söyleniyor. LG'nin ilk robotu olan 'Porter' otel ve havaalanlarında check-in işlemşerini hızlandırmaya yarıyor ve arka bölmesine yerleştirilen valizi taşıyabiliyor. 'Serving' adı verilen diğer robot ise yine otel ve havaalanları gibi insanların yoğun olarak işlem yaptığı alanlarda yiyecek ve içecek gibi servislerde bulunabiliyor. Son olarak 'Shopping Cart' robotu ise alışveriş merkezlerinde, üstünde entegre olarak bulunan barkod okuyucu aracılığıyla işlemleri hızlandırmaya çalışacak.

İnsansı duyguları olan robot, Pepper

Ayrıntılar şuan için yeterli seviyede olmasa da LG'nin CES'te daha detaylı bir sunum yapacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte yapısı sebebiyle birçok kişiyi istihdam eden marketlerin alışveriş robotuna rağbet etme ihtimali de oldukça yüksek görünüyor. Zira yukarıda adı geçen Pepper robotu için, Nestle tarafından kahve servisi için oldukça yüklü miktarda sipariş verilmişti.