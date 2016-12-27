LG'den Beyaz Eşyaları Akıllandıracak Teknoloji: Deep Learning

LG’nin Deep Learning adını verdiği teknoloji ile evimizde kullandığımız eşyaları akıllandırmayı hedefliyor.

LG, beyaz eşyaların işlevseliğini arttıracak Deep Learning isimli teknolojisini CES 2017'de tanıtmayı planlıyor. Sezgisel olarak çalışan LG Deep Learning, kullanıcıların davranışlarını gözlemleyerek ihtiyaçlarına göre uyum sağlayacak. Kulağa ilk etapta korkutucu gelen bu özellik sayesinde kullanıcılara özelleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

Ocak ayında Las Vegas'ta gerçekleştirilecek olan CES 2017 etkinliğinde tanıtılacak olan bu teknoloji ile beraber firma yeni ürünlerinide tanıtmayı planlıyor. Tanıtılacak yeni ürünler arasında en dikkat çekici olanı ise robot süpürge. Üzerinde bulunan sensörler ile hareket eden süpürge önüne gelen nesnelerin insan mı eşya mı olduğunu ayırt ederek hareket edebiliyor.

Hem LG'nin hem de diğer şirketlerin akıllı ev teknolojilerine yönelik ürünlerini anlaşılan CES 2017'de yapılacak duyurularla birlikte daha sık görmeye başlayacağız.