LG, 4 Farklı Akıllı Telefonu İçin Güncellemeler Getirecek

Son dönemde akıllı telefon piyasasında tekrar ismini duyurmayı başaran LG, her biri farklı segmentten olan 4 cihazına da güncellemeler ve iyileştirmeler getirecek.

Akıllı telefon piyasasındaki elini güçlendirmek isteyen LG, bir dizi güncelleme ile hemen hemen tüm segmentteki cihazlarına geliştirme ve güncellemeler getireceğini duyurdu.

Güney Kore menşeli LG’nin ilk etapta hedefinde LG G7 ThinQ, LG V20, LG Q6 ve LG G6 gibi kalabalık bir liste bulunuyor. LG G7 ThinQ nezdinde fotoğraflara ve videolara AR teknolojisini entegre eden ekip, oldukça başarılı sanal avatarları kullanıcılarının hizmetine sunacak. Gerçekleşecek güncelleme dahilinde LG’nin en yeni işletim sistemi 8.0 Oreo OS’e sahip olacak cihaz ise LG V20 olarak belirlenmiş durumda. İlk olarak Güney Kore pazarında satılan cihazları hedef alan bu güncelleme, önümüzdeki aylarda global çapta dağıtıma başlayacak.

8.0 Oreo OS ile cihazlarının performansını ve dayanıklılığını zirveye taşıyacak olan kullanıcılar, çeşitli optimizasyonlar ve pil ömrüne odaklanan yeniliklerle LG V20’nin potansiyelini yeniden keşfedecek.

LG G6 cephesinde ise cihazın kamera konfigürasyonuna üst seviye LG telefonlarda görmeye alıştığımız QLens teknolojisi kullanıcılarını bekliyor olacak. Oldukça kullanışlı özelliklere sahip yapay zeka temelli QLens, fotoğrafı çekilen bir ürünü tanıyarak, kullanıcıyı en yakın satış noktasına yönlendirebilecek. Bunun yanında Qlens’in geliştirilmiş flaş desteği çok daha başarılı bir fotoğraf deneyimini G6 kullanıcılarına özel olarak getirecek.

Güncellemenin orta segment boyutunda ise LG Q6 Android 8.0 Oreo güncellemesinin yanın ses özelliklerine dair geliştirmelere sahip olacak.