LG'den Dolaba Asılan Magnetler Kadar Hafif ve İnce Televizyon

LG, CES 2017'de ultra ince ve ultra hafif teknoloji harikasını tanıttı.

LG, CES 2017'de ultra ince ve ultra hafif televizyonunu tanıttı. LG'nin imzası konumundaki OLED W modelin, 65 inçlik sürümü sadece 2.7 milimetre kalınlığında. Güney Koreli üreticinin yeni televizyonun duvardaki bir mıknatısa sabitlenecek kadar hafif olduğunu da iddia ediliyor. Tabii bunu denemenizi tavsiye etmiyoruz.

Duvar kağıdını andıran televizyonda, HDMi ve WiFi portları da mevcut. Kablolardan kaçınmak için tüm kablolar çıkışları ince bir soundbar içinde depolanıyor. 77 inçlik seçeneği de bulunan televizyon, 4K video ve HDR teknolojileri ile uyumlu.

LG'nin yeni mucizesi doğal olarak akıllı bir cihaz ve webOS 3.5 işletim sisteminden faydalanıyor.

LG yeni ultra ince televizyon ailesinde nano teknolojiden bolca yararlanmış. Kristalimsi nano teknoloji sayesinde daha akıcı renkler ve düşük yansıma mümkün kılınmış.

Firma yeni televizyon serisinin ne zaman piyasaya çıkacağını ve fiyatının nasıl konumlanacağını açıklamaktan şimdilik kaçınıyor.