LG'den "G6" İçin Muhteşem Bir Video!

LG, G6'nın özelliklerini ön plana çıkarmak için muhteşem bir video paylaştı. Bu videoyu izledikten sonra LG'ye olan sempatiniz artabilir.

LG, kısa süre önce yeni amiral gemisi LG G6’yı duyurdu. Özellikle Samsung Galaxy S8 ile sıkı bir mücadeleye girmesi beklenen LG G6’nın özelliklerini ortaya çıkarmak için muhteşem bir video hazırlandı. Tasarımcı yönünü ortaya çıkaran LG, bu video ile birçok müşteriyi telefonuna bağlamayı hedefliyor. Telefonun aldığı sertifikaları ve özelliklerini vurgulamaya çalışan LG, G6’nın suya dayanıklı IP68 sertifikasından kamera özelliklerine kadar LG G6’yı ön plana çıkaran her şeyi içeren video çok hoşunuza gidecektir.

Domino taşı etkisi gibi gelişen videodan gözümüze batan detaylar, telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olması, soğukta ve sıcakta sorunsuz bir şekilde çalışması ve hızlı şarj, pil güvenliği gibi telefonun önemli unsurlarını ortaya çıkarması olarak gösterilebilir. Özellikle yalnızca 35 dakikada %100 şarj olan bataryanın fazlasıyla ilgimizi çektiğini söyleyebilirim. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri video ile başbaşa bırakıyorum. Herkese iyi seyirler.