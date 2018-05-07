V30S ThinQ, 800-1000 TL İndirimli Satışa Çıkacak!

V30S ThinQ'in yeni bir amiral gemisi gibi fiyatlandırılamayacağını fark eden LG, geri adım atarak cihaz fiyatını 200 dolar indirdi. Böylece cihazın ülkemizde 800-1000 TL arası indirimle satışa çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında 2017 model LG V30 modelini güncelleyeceğini ve yeniden piyasaya süreceğini açıklayan LG, V30S ThinQ adı ile satışa çıkacak cihaz için 929 dolar gibi uçuk bir fiyat belirlemişti.

Yepyeni amiral gemisi LG G7 ThinQ varken V30S ThinQ’in bu fiyatlandırma ile satılamayacağını fark eden Güney Koreli teknoloji devi, geri adım atmaya karar verdi. Fiyat tam 200 dolar aşağı çeken şirket, cihazı 729 dolardan satışa sunacak.

Bu indirimin V30S ThinQ Türkiye fiyatına etkisi ne olacak?

Hem akıllı telefon piyasasında rekabetin kızışması, hem de gelişen tasarımların akıllı telefon üretim maliyetlerini arttırması global pazarda akıllı telefonların 1000 dolar barajını zorlamasına hatta aşmasına neden oluyor.

Bu fiyat artışına bir de doların TL üzerindeki yükselişi ve vergiler de eklenince Türkiye pazarında fiyatlar çok daha kontrol edilemez seviyelere ulaşıyor. LG’nin bu 200 dolarlık fiyat indirimi, cihazın Türkiye fiyatına 800-1000 TL arasında bir etki gösterecektir.