LG'den Havada Süzülen, Su Geçirmez Kablosuz Hoparlör

LG, 2017 Las Vegas CES'te resmen tanıtacağı uçan ve su geçirmeyen kablosuz hoparlör modeli hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Bir uzay gemisi köprüsünde olduğunuz imajı veren, bilim-kurgu filmlerinden fırlamış gibi gözüken, beyaz, bluetooth özellikli kablosuz ve havada süzülen LG PJ9 hoparlör ile buluşmaya hazır olun. İleri teknoloji, uzaktan bakılınca sihirden farksız gözüküyor.

Daha dengeli ses için iki aktif anten ile donatılan LG PJ9, 10 saate varan pil ömrü sunuyor ve manyetik tepkime ile havada süzülüp, göz kamaştıran bir manzara sunuyor. Cihazın pili tükendiği anda, hoparlör ünitesi manyetik rıhtıma doğru alçalmaya başlıyor ve otomatik olarak kablosuz şarj moduna geçiyor.

Tüm bunlara ek olarak gösterişli teknoloji harikası, 1 metre derinliğindeki suya 30 dakika maruz kalsa bile problem yaşatmıyor. Yine de böyle bir şeyi denemenizi önermiyoruz.

PJ9'un ne piyasaya çıkış tarihi ne de fiyatı belli. LG, CES 2017 organizasyonunda PJ9'a ek olarak Stylo 3 ve yenilenmiş K serisi akıllı telefonları da tanıtacak. K serisi orta seviye akıllı telefon pazarında yer alırken; K10, K8, K4 ve K3 gibi dört farklı modelle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Güney Koreli şirket, birkaç ay içinde de yeni amiral gemisi G6'yı duyurup satışa sunacak.