LG, kavisli ekran olayına adeta yeni bir boyut getirecek patentin sahibi oldu.

Akıllı cihaz sektöründe, zaman zaman alışılmışın dışına çıkan cihazlar ile karşılaşıyoruz. Kimi cihazda önde olduğu gibi arka kısımda da ekran bulunurken, kimi cihazlarda da kavisli ekranlar ile yan kısımlarda da ekran kullanımı mümkün oluyor.

Fakat LG'nin yeni patenti, bildiğimiz tüm çizgilerin dışına çıkacak türde. LG, telefonun normal, standart ekranını kavisli bir şekilde arkaya kadar uzatarak hem önünde, hem de arkasında ekran bulunan bir telefon patentini almış durumda. Yani bu kez ekran yan kısımlara doğru değil, komple arkaya doğru kavis ile gidiyor.

Fikir olarak bu patentin gerçekten de çılgın olduğunu kabul etmek gerekir. Fakat kullanım açısından baktığımızda böyle bir telefon ne denli rahat kullanılır, orası biraz soru işareti.

Ayrıca -patent görsellerinden yola çıkarak- telefonun yan kısımlarında hiçbir fiziksel tuşun mevcut olmaması, LG'nin tamamen dokunmatik bir telefon tasarımı düşündüğünün de bir nevi işareti gibi.