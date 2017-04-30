LG'den Uygun Fiyatlı LG G6 Mini Geliyor!

Ortaya çıkan son bilgilere göre LG, LG G6 Mini adında 5.4 inçlik yeni bir akıllı telefon daha tanıtmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni üst seviye telefonu LG G6'yı Türkiye ve daha birçok ülkede resmi olarak satışa sunan LG, bu kez ortaya çıkan bilgilere göre LG G6 Mini isimli yeni bir akıllı telefonunu duyurmaya hazırlanıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre LG G6 modelinde ince çerçevelere sahip ekran anlayışını orta seviye akıllı telefonlara da taşımak istiyor. Bu nedenle de LG G6 Mini modeli, LG G6 gibi oldukça ince ekran çerçevelerine sahip olacak ancak 5.8 inç yerine 5.4 inçlik bir ekranla gelecek. Öte yandan teknik özellik açısından da LG G6 modeline göre biraz daha düşük özelliklere sahip olacak LG G6 Mini, orta seviyede karşımıza çıkacak.

Kısacası LG G6 Mini modeli, amiral gemisi telefonlar gibi şık bir tasarıma sahip ancak daha uygun fiyatlı bir telefon olmaya hazırlanıyor. Muhtemelen LG G6 Mini modeli önümüzdeki aylarda satışa sunulacak.

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Ayrıca konu LG'den açılmışken, LG G6 modeline yaptığımız Webtekno usulü sağlamlık testi videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: