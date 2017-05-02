LG, 'Dördü Bir Arada' Monitörleri Satışa Sunuyor!

Kendi ekran panellerini üreten eşsiz markalarından biri olan LG, piyasadaki tüm rakiplerine topyekun meydan okuma niyeti güdüyor.

Güney Koreli bilişim devi, kısa süre önce çift monitör kurulumlarına odaklanmıştı. LG, geçtiğimiz hafta, dört ekranın tek bir ekranda birleşebileceği 42.5 inç panelini duyurdu. 3840 × 2160 UHD çözünürlüğüne sahip olan 43UD79-B, ayrıca parlama önleyici kaplama ve 1000: 1'e kadar bir kontrast oranına sahip bir IPS panele sahip olacak.

Diğer ögelerin yanı sıra canavarımsı mimari, 60Hz standart yenileme hızı, 350 cd / m2'lik oran , 8 milisaniyelik GTG tepki süresi ve yatay ve dikey olarak 178 derece görüş açısı sunuyor

LG'nin ekranı; 60Hz'de 4K video izleme olanağı sunan iki HDMI 2.0 girişi, 30Hz'de 4K çalışan iki HDMI 1.4 girişi, DP Alt Mod desteği ile USB 3.1 Tip-C bağlantı noktası ve aynı zamanda 60Hz'de 4K hızında çalışan FreeSync'de bir DisplayPort 1.2 donanımları da sunuyor.

Tüm bu portların amacı, 43UD79-B'nin aynı anda dört cihaza kadar olan görüntüleri görüntülemesi. Şık yapı, monitöre bağladığınız kaç cihazın bulunduğuna bağlı olarak ekranı çeşitli yapılandırmalarda bölüştürmeniz anlamına geliyor.

Basında çıkan haberlere göre, monitörün 9 Mayıs 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde 697 dolarlık fiyat ile ön siparişe açılacak.