LG, 7200 TL'lik Ultra Lüks V30 Modelini Duyurdu!

LG, son amiral gemisi V30 üzerine inşa edilen ultra lüks sınırlı üretim LG Signature Edition modelini duyurdu.

LG, herkesin almaya cesaret edemeyeceği yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. LG Signature Edition olarak adlandırılan cihaz LG V30 üzerinde inşa edilmiş olsa da, bazı ekstra donanım ve tasarım özellikleri de bulunuyor.

LG Signature Edition, tıpkı V30’da olduğu gibi 6 inçlik çerçevesiz bir ekrana sahip. Fakat V30’un cam arka yüzeyi, LG Signature Edition’da yerini zirkonyum seramik yüzeye bırakıyor. Zirkonyum seramik çizilmelere karşı daha dayanıklı olsa da kırılmalar için aynı şeyi söylemek zor.

LG Signature Edition’ın donanımına baktığımızda ise V30’da bulunan 4GB RAM’in 6GB’a yükseltildiğini görüyoruz. Bununla birlikte cihazda 256GB dahili depolama alanı bulunuyor. LG V30’da Android Oreo test aşamasındayken Signature Edition’da ön yüklü olarak gelecek.

Bununla birlikte LG, bu özel üretim cihazı alan birkaç şanslı kişiye cihazın arkasına ismini yazdırma imkanı sunacak. Ayrıca cihazın kutusundan biri kablosuz biri kablolu olmak üzere iki adet Bang&Olufsen kulaklık çıkacak. Bu gerçekten güzel bir özellik.

LG, Signature Edition’ın yalnızca 300 adetle sınırlı kalacağını ve 27 Aralık'tan itibaren sadece Güney Kore’de satışa çıkacağını açıkladı. Fakat Güney Kore’de yaşayanlar dahi cihazın 1820 dolar, yani vergiler hariç yaklaşık 7200 TL olan fiyatını ödemek konusunda tereddüt yaşayacaklardır.