LG, Dünyanın En Büyük Pazarı Çin’den Çekildiğini Duyurdu!

LG, dünyanın en büyük pazarı olarak gösterilen Çin’de akıllı telefon satmayacağını açıkladı. Şirketin akıllı telefon birimi Çin’deki satışları durdurduklarını açıkladı.

LG, son yıllarda özellikle Samsung’dan yediği darbelerle akıllı telefon sektöründe zarar etmeye başladı. Şirket, diğer pazarlarda etkinliğini koruyor olsa da akıllı telefon pazarında radikal bir karar aldı. LG, resmi olarak Çin’den çekildiğini duyurdu. Akıllı telefonlar için geçerli olan bu geri adım, LG’nin Pekin ofisinde doğrulandı. Zaten 2016’dan beri bu tarz bir adım atmayı hedefleyen Güney Koreli şirket, dünyanın en büyük pazarına bu sayede veda etmiş oldu.

LG, son yıllarda Samsung’la ciddi bir yarışa girdi. Bu yarış sonucunda satın alacak yonga seti bulmakta bile zorlanan şirket, telefonlarında oluşan kronik sorunların da etkisiyle akıllı telefon pazarında bir türlü istediği başarıya ulaşamadı.

LG, akıllı telefon birimi Çin’den çekilmiş olsa da Amerika ve Avrupa’da hala etkin olmak istiyor. Şirketin bu bölgelerde etkin olabilmesi için MWC 2018’de yapacağı tanıtımların büyük etken olacağı düşünülüyor. LG, en azından bir amiral gemisi telefonunu bu ay Barcelona’da düzenlenecek fuarda tanıtacaktır.

LG, Samsung’la yalnızca akıllı telefon pazarında yarışmıyor, ekran üretiminden beyaz eşya üretimine kadar çok geniş bir alanda mücadele ediyorlar. Şu anda bu yarışmanın galibi Samsung gibi gözükse de, LG’nin hala söylememiş birkaç sözü olabilir.