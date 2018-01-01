LG Display, 8K OLED ekranı ile dünyanın en yüksek çözünürlüklü ekranına sahip 88 inçlik bir ekran tanıttı.

Dünyanın en ünlü ekran üreticileri arasında yer alan LG Display, 88 inçlik yeni 8K OLED ekranlı televizyonu ile yeni bir rekora imza attı. Tıpkı 4K ve HDR’ın şu sıralar ana akımda olması gibi LG Display, odağını gelecek senelerde daha sık göreceğimiz 8K OLED teknolojisine doğrulttu.

Daha önce satışta olan en büyük OLED ekran 77 inç boyutunda 4K kalitesini destekleyen bir ekrandı. Bu teknoloji şu anda LG, Sony, Panosonic gibi üreticiler tarafından sunuluyor olsa da bütün bu üreticiler, panellerini LG Display’den tedarik ediyordu. Yani LG’nin ürettiği bu yeni panel, pek çok farklı marka altında karşımıza çıkabilir.

Bu tarz paneller üreten bir diğer üretici Samsung’un odağı OLED TV’lerden QLED TV’lere kaymış durumda. Bu sayede dünyanın en büyük ve en iyi çözünürlüklü televizyonları LG Display tarafından geliştiriliyor. LG, son yıllarda OLED ekran panellerini üretmek için çok ciddi yatırımlar yaptı. Bu yatırımlar sayesinde en büyük rakibi Samsung’a karşı elindeki kozu daha fazla güçlendiriyor.

LG’nin yeni 88 inçlik 8K OLED ekranı ne zaman, nasıl ve hangi fiyatla satışa sunulacak bilmiyorum, ancak bu ürünün kesinlikle ucuz olmayacağını tahmin edebiliyorum. Peki, sizce televizyonların bu kadar büyük olması ve çözünürlüğünün bu denli abartılı olması gerekli mi? Yoksa 4K teknolojisinden fazlasına gerek yok mu? Yorumlarınızı bekliyorum.