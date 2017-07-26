LG, Esnek Plastik Ekran POLED'i Geri Getiriyor!

LG, daha önce G Flex serisinde gördüğümüz esnek plastik OLED ekran teknolojisine tekrar yoğunlaşıyor.

Plastik OLED (POLED) teknolojisi, daha esnek ve değişken OLED ekranlar yapabilmemizi sağlıyor. Daha önce LG G Flex serisinde deneysel olarak gördüğümüz teknoloji, henüz çok az sayıda cihazda kullanıldı.

LG yeniden POLED teknolojisine geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Yeni üretilecek LG ekranları plastik OLED ile yapmak isteyen şirket, önümüzdeki iki yıl içerisinde üretim kapasitesini ayda 30 bin ürün arttırarak 65'ine çıkarmayı hedefliyor.

LG, kendileriyle yapılan röportajlarda, bu teknolojiye hazır olduklarını ve piyasadaki mevcut ürünlerle aynı kalitede olduğu belirttiler. Şu an için tek sorun müşteri talebindeki azlık ve POLED üretiminin henüz istenilen seviyeye gelmemiş olması. 2017 yılında piyasanın 120 milyon adet ekran olduğunu belirten yetkililer, 2020 yılında 370 milyona çıkmasını bekliyorlar. Bu nedenle şirket, Paju'daki üretim hattına yatırımını 5 trilyon Güney Kore Won'undan(GKW) 7.8 GKW'a arttırmayı planlıyor.

LG, 2018 yılında tanıtılacak G7'de daha global olarak güçlü bir telefon yapabilmeyi hedeflerken aynı zamanda iPhone 8 ve Google Pixel 2'nin OLED ekranlarını üreteceği haberleri, LG'nin tam kapasiteyle çalışsa dahi tüm üretimi tek başına başarabileceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

LG'nin kullandığı paneller ve LG'nin ürettiği OLED TV'ler kendini ispatlamış ve en iyiler arasına girmiş olsa da daha önce denediği esnek ekran teknolojisi çok fazla ilgi görmemişti.

LG G Flex serisi önce 720p ardından 1080p çözünürlüğe gelmişti ancak bu sırada amiral gemileri 2K çözünürlüğe yükseliyordu. G Flex'de görüntü her ne kadar iyi olsa da 1080p dahi telefonu zorlamaya yetiyordu.

Bazı basın mensuplarının LG'nin Paju'daki üretim tesisi ziyareti sırasında POLED ekrana sahip telefon ve akıllı saat prototipleri dikkat çekti. Cihazların tasarımı G Flex'in tasarımından ziyade Samsung'un kavisli ekranlarına benziyordu. Eğer QHD çözünürlüğü destekliyorsa önümüzdeki yıllarda LG ile Samsung arasında büyük bir OLED-POLED rekabeti başlayabilir.

POLED ekranların, standart cam OLED ekranlara göre bazı avantajları vardır. Öncelikle daha dayanıklıdır. Çoğu insanın telefonun ekranına taktığı şok emici filmlerin gelişmiş versiyonu gibidir. Ayrıca POLED ekranlar, cam OLED'e göre iki kat incedir. Böylece daha ince cihazlar üretebilir ve ekrandan kıstığımız alanda pili büyüterek şarj ömrünü uzatabiliriz.

POLED'in bir başka avantajı da esnek olduğu için çok fazla alanda kullanılabilir olmasıdır. Giyilebilir teknolojiden otomotive kadar pek çok farklı alanda bazı örnekleri var. Elbetteki uygulanabileceği her yer LG'nin radarında.

POLED, ekran teknolojisinin geleceğidir.

Samsung, şu an için en iyi OLED ekranı üreten firma olsa da LG'den çok da üstün değil. Bunun yanı sıra LG, en büyük OLED üreticisi olmuş durumda. Yalnızca kendi cihazları için değil; Apple, Google ve başka birçok üretici için de tedarikçi konumunda bulunuyor. Bu da LG'yi POLED teknolojisiyle beraber ekran teknolojilerinin gelecekteki öncüsü olması konusunda oldukça avantajlı kılıyor.

POLED teknolojisi, önümüzdeki 12 ile 18 aylık dönemde yeniden geri gelecek gibi duruyor. Belki de bir sonraki akıllı telefonunuz POLED olabilir.