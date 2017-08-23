LG Fabrikalarında Elektrikli Araç Parçaları Üretilecek!

Güney Koreli elektronik şirketi LG, elektrikli araç parçalarının üretileceği yepyeni bir fabrikanın ev sahibi olarak seçildi.

Detroit'in eteklerinde bulunan 250.000 metrekarelik LG tesisleri, önümüzdeki yıldan itibaren elektrikli araçlar için güç bileşenleri üretmeye başlayacak.

Şirket, sıfırdan bir fabrika oluşturmak yerine mevcut bir binayı revize ederek kullanıma sokacak. Tesis, elektrikli araçların ürün hatları için önemli yenilemelerden geçecek. LG, projeye göre yaklaşık 25 milyon dolarlık büyük bir yatırım yapıyor ve Michigan İşletme Geliştirme Programı tarafından sağlanan 2,9 milyon dolarlık sermaye yardımı ile destekleniyor. Eyalet yetkilileri ayrıca, LG'nin her seviyede işçi kiralamasına ve eğitmesine yardım edeceği yönünde söz verdi.

Michigan Hazel Park'daki LG fabrikası, önümüzdeki aylardan itibaren en az 292 yeni iş imkanı yaratacak. Bu rakam, fabrikada çalışacak kişileri ve geliştirme merkezindeki çalışanları kapsıyor. Şirket zaten daha önceki zamanlarda da ürettiği araç ürünleriyle, insanlara yüzlerce iş olanağı sağlamıştı.

Yine de LG, elektrikli araç pazarında hala yeni. Şirket daha önce hiç karbüratör, buji veya ateşleme noktası yapmadı, ancak otomotiv sektörüne emin adımlarla yürümekten geri de kalmıyor. Araç bileşenleri bölümü kısmen General Motors ile kazançlı bir anlaşma sayesinde en hızlı büyüyen iş haline geldi. Elbette elektrikli araçlarından geliri de artmaya devam ederse LG, bu sektörde kendi araçlarını bile yapabilir.