LG, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çareyi artık sadece amiral gemisi cihazlarda değil, bütçe işi giriş seviyesi telefonlarda da arıyor.

LG, yeni akıllı telefonu Fortune'u, Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sundu. LG K4 olarak da bilinen cihaz, sadece 89 dolarlık fiyatıyla giriş seviyesine hitap ediyor.

LG Fortune'da 1.1 GHz'lik dört çekirdekli bir işlemci mimarisi mevcut. 5 inçlik FWVGA ekran ile gelen akıllı telefonun RAM'i 1 GB. Fortune'un dahili saklama alanı 16 GB ve bu değer microSD kart ile 32 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Fortune, 5 megapiksellik çift kameraya sahip. Yani bu bütçe işi telefonda selfie çekmeniz de mümkün. 144.8x72.4x7.9 milimetre büyüklüğündeki cihaz, Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi ile yüklü ile geliyor ve 2500 mAh'lık bataryaya sahip. LG Fortune, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.1 ve microUSB mimarilerine de destek veriyor. 89 dolarlık fiyatı ise şüphesiz Fortune'un en çok dikkat çeken noktası ve pek çok kişinin o'ndan, en azından ikinci telefon olarak yararlanması sürpriz olmayacaktır. LG Fortune'un Amerika'daki dağıtımcısı ise Cricket Wireless olarak belirlenmiş.