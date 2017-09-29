LG G3, G4 ve G4 Stylus Artık Güvenlik Güncellemesi Almayacak!

LG bazı eski denilebilecek akıllı telefonlarını güvenlik güncelleştirmesi listesinden çıkardı.

LG sessizce 2014 yılından itibaren çıkan bir kaç akıllı telefonunu güvenlik güncelleştirmesi listesinden çıkardı. Bu cihazlar artık son güvenlik açıklarına karşı korunmayacaklar ve açık hedef konumuna gelecekler.

Firmanın güvenlik ile ilgili platformlarından birinde yayınlanan listelerde yeni güvenlik paketlerinin ulaşacağı cihazlar ortaya koyuluyor. Bu liste her ay yenileniyor ve bazı cihazlar devre dışı bırakılıyor. Bu ayın paket listesinde ise bazı önemli ve hala popüler denebilecek cihazlar liste dışı bırakıldı. Bu cihazlar LG G3, LG G4, LG G4 Stylus ve LG Stylo'dan oluşuyor.

Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz cihazınız malesef açık hedef haline gelebilir ancak durum paranoya yapılacak bir seviyede değil. Android sistemindeki cihazların çoğu eski işletim sistemi ve güvenlik paketi kullanmakta.

LG'nin desteklemeye devam edeceği modeller de aynı şekilde listede yayınlandı. Bu cihazlar sırasıyla: G serisi (G5, G6), V serisi (V10, V20, V30), Q serisi (Q6, Q8) ve X serisi (X300, X400, X500, X cam). Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz ve güvenlik paketleri size hala ulaşmadıysa LG bu konuyla ilgili olarak güncellemelerin bölgeye göre düzenli, gecikmeli hatta düzensiz şekilde dağıtılabileceğini belirtti.