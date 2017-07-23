LG G4 için Android Nougat Güncellemesi Dağıtılmaya Başlandı

LG'nin burnu sorundan kurtulmayan modellerinden biri olan G4, hala ülkemizde ve dünyada bir çok kullanıcının günlük olarak kullandığı bir cihaz.

2015 Nisan'da çıkan LG'nin amiral gemisi G4, kronik bootloop ve ghost screen sorunu gibi durumlar nedeniyle oldukça eleştiriye maruz kalmıştı. Bu sorunlar olmasa oldukça başarılı sayılan LG G4, Android 7.0 Nougat güncellemesi almaya başladı.

LG'nin anavatanı Güney Kore'de bilgisayar uygulaması üzerinden dağıtılmaya başlanan güncelleme, henüz sadece ülkesinde olsa da, XDA forumunda imaj dosyaları mevcut. Bu dosyaları yükleyebilmek için F500S, F500L, ve F500K modellerinden birine sahip olmanız gerekiyor. Cihazı Türkiye'den aldıysanız muhtemelen model numarası H815TR olacaktır ve dolayısıyla yüklemeniz mümkün değil. Yine de merak etmeyin, güncelleme Güney Kore'de dağıtılmaya başlandıysa tahminen bir kaç hafta içerisinde tüm dünyadaki modellere de ulaşacaktır.

LG G4'ten kısaca bahsedecek olursak, Qualcomm Snapdragon 808 işlemci ve 2K çözünürlüklü Quantum Dot teknolojili ve hafif kıvrımlı bir ekrana sahip cihaz, 32 GB dahili depolama ve 3 GB RAM ile geliyor. Kameralar alanında nesline göre çok iyi bir performans sağlayan telefon pil ömrü konusunda oldukça zayıf kalmıştı. En önemlisi olarak da, Grafik İşlem Birimi'nin montajı sırasındaki bir üretim hatası nedeniyle neredeyse tüm G4'ler ömürlerinin bir yerinde bootloop denilen cihazın açılmayıp sürekli yeniden başlaması sorununa yenik düştü. Bir başka donanımsal problem de bazı modellerde ortaya çıkan Ghost Screen. Genelde AMOLED panellerde yaşanmasına rağmen LG G4'ün IPS panelinde de malesef bu durum yaşanıyor.