LG G4 ve V10’un Ne Zaman Android 7.0 Nougat Alacağı Belli Oldu!

LG’nin Android Nougat güncellemesini alan G5 ve V20 ardından gelen V10 ve G4 modellerinin ne zaman Nougat alacağı belli oldu.

Geçen her gün farklı modellere gelmeye devam eden Android Nougat güncellemesi LG tarafında dağıtımı önceden yapılan V20 ve G5’in ardından G4 ve V10 modellerine geliyor.

Korea Times’ın haberine göre LG V10 yılın ikinci çeyreği yani Mart-Mayıs arasında Android 7.0 Nougat güncellemesini alacakken, LG G4 ise üçüncü çeyreği, yani Haziran-Ağustos ayları arasında alacak. Tabii bu Kore başta olmak üzere küresel bir güncelleme olması ve LG Türkiye’nin yayınlanan güncellemeyi geç vermesi ile meşhur olması sebebiyle Türkiye bazından düşünecek olursak V10’un yaz, G4’ün ise sonbahar aylarında geleceğini söylemek doğru olabilir.

Buradan hareketle LG’nin son model telefonları yerine daha bir önceki gibi yeni sayılabilecek modellerini kullanan kullanıcıların bir süre daha Nougat güncellemesi beklemesi gerekecek gibi görünüyor.

Son olarak diğer modelleri merak eden kullanıcılar için büyük ihtimalle G5, G4, V20 ve V10 dışında hiçbir LG modelinin Android Nougat almayacağını da belirtmiş olalım.