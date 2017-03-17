LG, G4 ve V10'un Bootloop Sorunu Yüzünden Davalık Oldu!

LG G4 ve LG V10 modellerinin sonsuz bir kendini başlatma döngüsü problemi ile karşı karşıya kalması, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da tazminat davalarına konu oldu.

LG'nin dünya çapında çok satılan eski amiral gemisi G4 ve orta seviye cihazı V10 şirketin başına bela oldı. Bazı LG G4 kullanıcıları "bileşenler arasındaki problemlerinin" telefonunun sürekli kendini sürekli başlatmasına neden olduğunu iddia etti. LG'nin sıkıntısı bununla sınırlı kalmadı.

LG'nin orta düzey telefonu V10 da benzer şikayetlerden nasibini aldı. O kadar ilginç ki; Google arama motoruna LG V10 yazmaya çalıştığınızda karşınıza çıkan ilk çıkan mesaj “LG V10 Bootloop” oluyor.

LG V10, donanım açısından G4 ile benzer özellikler taşıyor ve aynı altyapıya sahip. Ek kamera ve daha yüksek kapasiteli ek depolama alanı dışında iki cihaz arasında pek fark bulunmuyor. Amerika Birleşik Devletlerindeki kullanıcılar hem V10 hem de G4 için kanuni yaptırımlarda bulundu.

LG, 2016'da sorunlu G4'leri "1 yıllık" garanti kapsamı süresince değiştirmeye başladı çünkü tekrar yükleme sorununu telafi etmek mümkün değildi. Değişim operasyonun ardından bile problem ne yazık ki devam etti.

İddianameye göre(bilişim uzmanları da bu teoriyi destekliyor) hem G4 hem de V10'un işlemcileri anakarta lehimlenmiyor ve ısıya karşı gereğinden duyarlı hale geliyorlar. Davacılar; cihazların aşırı ısınmasından, yavaşlamasından, rastgele donmasından ve kafasına estiğinde yeniden başlamasından şikayetçi. LG'ye dava açan müşteriler tazminat talep ederken LG, cihazları onarmak için bir program başlattığını vurguluyor.