LG G6'a İki Yapay Asistan Adayı: Google Asistan ve Alexa

Yapay asistan konusunda bir adım da LG'den geliyor. Firmanın yeni cihazında kullanmayı düşündüğü iki yapay asistan adayı var.

Yeni yıl ile birlikte bu yıl içerisinde tanıtılacak Android işletim sistemli telefonlarda yavaş yavaş bir akıllı asistan furyası baş gösteriyor.

Daha önceden Samsung'un üst seviye cihazları Galaxy S8 ve S8 Plus'ta firmanın Bixby adlı akıllı asistanı olacağı bilgisi sızdırılmıştı. Şimdi ise benzer bir asistan olayı LG cephesinden geliyor.

G6 cihazını tanıtmaya hazırlanan LG, çıkan haberlere göre amiral gemisi cihazında yapay zekalı asistan kullanacak. Şu an için bu asistanın hangisi olacağı bilinmiyor ancak aday sayısı iki; Google Asistan ve Alexa.

Google Asistan, ilk olarak Google Pixel serisi cihazlar ile tanıtılmıştı ve şu an için Pixeller dışında Google Asistan'ı kullanan bir Android cihazı mevcut değil. Yani LG G6, bu konuda bir ilk olabilir.

Amazon'a ait olan Alexa ise LG açısından işin B planı denebilir. Eğer LG, G6'ya akıllı asistan konusunda Google ile anlaşamazsa bu konuda uğrayacağı bir diğer durak Alexa olacak.

LG, hali hazırda 'Nesnelerin İnterneti' dahilindeki ev cihazlarından bazılarında Amazon'un Alexa'sını kullanmakta. Yani LG ile Amazon birbirlerine yabancı değiller. Bu nedenle G6 açısından sonucun ne olacağı büyük bir merak konusu.

Sizce LG, tecihini hangisinden yana yapmalı?