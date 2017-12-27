LG, G6 İçin Android Oreo Beta Dağıtımına Çin'de Başladı!

Android 8.0 Oreo'nun LG G6'ya ne zaman geleceği merak konusuydu. Çin’den gelen paylaşımlara göre bu süre çok uzak olmayacak.

Gelen haberlere göre G6 modeli için çalışmalarını sürdürün LG, Android 8.0 Oreo yazılım sürümü için beta dağıtımın sürecini Çin’de başlattı.

Çin kaynaklı bir forum kullanıcısı, G6’nın Oreo yüklenmiş haline ait birçok ekran görüntüsünü paylaştı ve tüm metin Çince iken bile, bunun kesinlikle bildiğimiz ve beklediğimiz Oreo olduğunu anlamak çok kolay.

Apple’ın 3D Touch özelliği gibi kullanıcıların uygulamaya basılı tuttuğunda uygulama widget’larına hızlı bir şekilde ulaşmasına imkan tanıması gibi özelliklerin yanında 60’tan fazla yeni emojinin de olduğu güncellemeyle birlikte LG G6’nın çok daha gelişmiş bir deneyim sunacağını belirtelim.

Teknoloji devi, 26 Aralık'ta Güney Kore'de V30 için Oreo'nun istikrarlı bir sürümünü piyasaya çıkarmaya başlamıştı. Dolayısıyla G6'nın arkasında çok fazla durması gerekiyordu ve bu gelişmeyle akıllı telefon kullanıcıları tarafından şirket hanesine bir olumlu not daha eklemiş oldu.

Beta sürümünün diğer ülkelerde ne zaman dağıtalacağı konusunda henüz net bir bilgi olmamakla beraber, Android Oreo'yu destekleyecek LG modelleri şöyle:

LGM-G600L, LGM-G600S, LGM-G600K, LGM-G600LR, LGM-G600SR, LGM-G600KR, LGM-G600LP, LGM-G600SP ve LGM- G600KP.