LG G6’da Google Asistan’ın Olacağı Kesinleşti!

Mobil Dünya Kongresi’nde özel bir etkinlikle 26 Şubat tarihinde tanıtılacak olan LG G6’da Google’ın Pixel cihazlarında kullandığı Google Asistan hizmetine yer vereceğinden defalarca bahsetmiştik. Her ne kadar beklentiler bu yönde olsa da %100 kesinliği olmayan bu bilgi artık resmen LG tarafından duyurulmuş oldu.
LG G6 için gönderdiği davetiyelerde detayı ortaya çıkan bu hizmet için "Daha Az Yapay. Daha Fazla Zeka" başlığı kullanarak “Yeni nesil bir telefon” vurgusu yapılan G6’da böylece resmen Google Asistan’ın kullanılacağı kesinleşmiş oldu.
26 Şubat itibariyle oldukça yenilikçi ve gelişmiş bir G6 görecekken beklediğimiz özellikler ise şu şekilde;
- 5.7 inç 2K çözünürlüğünde IPS ekran (18:9)
- %90’a varan ekran/boyut oranı
- Gorilla Glass 5 ve metal kaplama
- Qualcomm Snapdragon 821 ya da Snapdragon 835 çipseti
- 6GB RAM kapasitesi
- 64GB/128GB depolama seçenekleri
- IP68 suya ve toza karşı dayanıklılık
- Google Asistan ile sanal asistan desteği
- 2x 16MP f/1.8 arka kamera
- 12MP ön kamera
- Parmak izi okuyucusu