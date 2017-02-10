LG G6’da Google Asistan’ın Olacağı Kesinleşti!

Google’ın HTC ortaklığıyla ürettiği Pixel telefonların ardından ilk defa Google Asistan’ı kullanacak olan telefonun LG G6 olacağı kesinleşti.

Mobil Dünya Kongresi’nde özel bir etkinlikle 26 Şubat tarihinde tanıtılacak olan LG G6’da Google’ın Pixel cihazlarında kullandığı Google Asistan hizmetine yer vereceğinden defalarca bahsetmiştik. Her ne kadar beklentiler bu yönde olsa da %100 kesinliği olmayan bu bilgi artık resmen LG tarafından duyurulmuş oldu.

LG G6 için gönderdiği davetiyelerde detayı ortaya çıkan bu hizmet için "Daha Az Yapay. Daha Fazla Zeka" başlığı kullanarak “Yeni nesil bir telefon” vurgusu yapılan G6’da böylece resmen Google Asistan’ın kullanılacağı kesinleşmiş oldu.

26 Şubat itibariyle oldukça yenilikçi ve gelişmiş bir G6 görecekken beklediğimiz özellikler ise şu şekilde;