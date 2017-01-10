LG G6'da Kullanılabilecek Olan Yeni Bir Ekran Duyuruldu

LG’nin yeni duyurduğu LCD panel, daha iyi bir görüntü deneyimi sunmasının yanında , daha ince ve daha hafif telefonların yapılmasına da imkan tanıyacak.

LG’nin alt şirketlerinden biri olan LG Display, dünyanın ilk 18:9 görüntü oranına sahip, 5,7 inç, QHD+ LCD panelini duyurdu. Ancak şirket genelde yaptığı gibi, bu panelin herhangi bir görüntüsünü yayınlamadı.

LG, daha çevreleyici bir görüntü deneyimi sunmak amacıyla ve müşterilerin daha büyük ekran talebi nedeniyle bu paneli 18:9 oranında ürettiğini açıkladı. Ayrıca şirket, 18:9 görüntü oranının çift ekran fonksiyonları kullanan çoklu görevler için optimize edildiğini de vurguladı.

LG’nin yeni LCD paneli, 1440 x 2880 çözünürlüğe ve 564 PPI yoğunluğa sahip. Bu yoğunluk, geleneksel QHD LCD’lerin yoğunluğundan yüksektir. Ayrıca bu LCD panelin, şirketin in-TOUCH teknolojisiyle birlikte çok iyi bir dokunma tepkisi sağlayacağı ve dokunma kaplama camının olmayışından dolayı daha ince ve daha hafif telefonların yapılmasına olanak tanıyacağı belirtiliyor. %30 daha düşük bir enerji tüketimine sahip olan bu ekranda, geçirgenlik %10 artırılarak daha iyi bir açık hava görünebilirliği sağlanmış. LCD ekran, kaplama camı olmadan 1 mm’den daha az bir kalınlığa sahip.

LG Display, bu yeni ekranın LG’nin yeni amiral gemisi telefonunda kullanılacağını açıkladı. Önümüzdeki ay gerçekleşecek olan MWC 2017’de, LG’nin büyük bir ihtimalle G6’yı duyuracağı düşünüldüğünde, LG G6’da bu ekranın bulunmasının çok yüksek bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz.