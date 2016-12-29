LG G6 Daha Işıltılı, Daha Şık ve Daha Sportif Olacak!

LG G6'nın tasarımı hakkında her gün yeni söylentiler çıkıyor. Yeni amiral gemisinin çıkış tarihi yaklaşırken, detaylar gölgeler arasından yükseliyor.

Birkaç gündür LG G6'ya ait olduğu iddia edilen görseller ve cihaz hakkındaki detaylar internete sızıyor veya daha büyük olasılıkla sızdırılıyor. Ayrıntıların yavaş yavaş kesinleştiğini söylemekte sakınca görmüyoruz. İddialara göre; LG, çok eleştirilen modüler konseptinden vazgeçme kararı aldı. Modüler yapı, kullanıcılar tarafından da pek kabul görmemişti. LG G5'in köşeleri de, G6'da evrimleşmiş olarak karşımıza çıkacak.

Firmaya yakın kaynaklara göre LG, yeni ekranı ile gurur duyuyor. Öyle ki; Güney Koreli yönetici ekranını "2.5D" olarak tanımlıyor. Endişelenmeye gerek yok, 2.5D tanımı cihazın netliğini, tasarımını ve kalitesini öne çıkarmak için kullanılıyor. Yani 3D gibi baş ağrıtan ve yavaş yavaş piyasadan silinen bir mimari değil. Cam panel boydan boya uzanacak ve LG G6'da neredeyse hiç çerçeve bulunmayacak. Telefonun gövdesinde, hemen hemen hiç bağlantı izi de yer almayacak.

LG'nin amiral gemisi, Samsung Galaxy ve Apple iPhone serisi ile teke tek mücadele etmek için su geçirmez bir yapıya ve kablosuz şarj desteğine de sahip olacak.