LG G6’dan Başka 4 Farklı G6 Modeli Daha Geliyor!

LG’nin G6 için satın aldığı marka adlarına bakılacak olursa G6’nın 4 farklı varyasyonu geliyor.

LG’nin merakla beklenen ve Mobil Dünya Kongresi’nden bir gün önce tanıtılacak cengaveri G6 için sayılı günler kalmışken ortaya çıkan bir sızıntıya göre G6’nın farklı özelliklerde ve fiyat oranına sahip 4 farklı varyasyonu daha olacak.

Klasik bir LG G6’nın yanı sıra G6 One, G6 C, G6 M ve G6 L marka adlarını da alan LG, görünüşe göre LG G6 Compact, LG G6 Lite ve LG G6 Mini telefonlarının yanı sıra bir de LG G6 One adında bir telefon daha sunacak.

Şu anda bu telefonların herhangi bir detayı belli olmazken G6 ailesinin tek bir telefonun yanı sıra geniş bir aile olacağını da görmekteyiz. Bakalım özellikle LG G6 One modeli merak uyandırıyor, bu telefonlarda ne gibi değişiklikler olacak hep beraber göreceğiz.